Российского гида осудили за гибель девяти человек

На Камчатке гида приговорили к 4,5 года колонии за гибель 9 человек

Усть-Камчатский районный суд приговорил гида Ивана Алабугина к 4,5 года колонии общего режима за гибель девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская сопка в сентябре 2022 года. Об этом сообщила Прокуратура Камчатского края в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Алабугин вместе с коллегами собрал группу из 10 туристов для восхождения на Ключевскую сопку несмотря на то, что посещение вулкана запрещено. Также осужденный не обладал необходимой квалификацией и не утвердил маршрут.

В ходе восхождения один турист погиб, сорвавшись с высоты. Еще семь участников похода вместе с сопровождающим Андреем Мищенко скончались из-за переохлаждения.

Алабугина признали виновным по ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц») УК РФ. Его напарника Мищенко освободили от уголовной ответственности по причине смерти фигуранта.

О задержании гида сообщалось 16 ноября 2022 года. На тот момент директор турфирмы «Экстрим Тайм» Андрей Степанов, организовавшей восхождение, находился в СИЗО. Прокуратура уточнила, что его приговорили к четырем годам лишения свободы. 10 июня 2025 года его освободили условно-досрочно.