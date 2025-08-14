Экономика
Скачок цен в США превысил ожидания аналитиков

Reuters: США столкнулись самым большим с марта 2022 года скачком цен
Кирилл Луцюк

Фото: James Glover / Reuters

Цены на услуги в США выросли на 1,1 процента, что стало самым большим повышением с марта 2022 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральное бюро статистики труда США.

Кроме того, в июле индекс цен производителей вырос на 3,3 процента в годовом выражении и на 0,9 процента в месячном. Данная динамика превзошла ожидания аналитиков и стала признаком того, что в ближайшие месяцы страну ждет более масштабный рост инфляции. Цены на товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 0,4 процента.

Как отметил старший экономист Nationwide Бен Айерс, которого процитировало Bloomberg, в ближайшие месяцы пошлины, повышенные властями страны, еще сильнее повлияют на стоимость потребительских товаров.

Пока же, как отметило бюро, компании корректируют цены на товары и услуги, чтобы компенсировать расходы, связанные с ростом тарифов, несмотря на снижение спроса в первой половине года.

Известно также, что в июле кофе в США уже подорожал на 14,5 процента, если сравнивать с седьмым месяцем 2024 года. Отмечается также скачок цен и на другой популярный напиток — чай.

