Два напитка резко подорожали в США из-за пошлин Трампа

CNBC: Кофе в США подорожал на 14,5 процента из-за тарифов Трампа

В июле кофе в США подорожал на 14,5 процента, если сравнивать с седьмым месяцем 2024 года. Об этом со ссылкой на Федеральное бюро статистики труда сообщил канал CNBC.

Оказалось, что розничная цена фунта молотого кофе достигла 8,41 доллара. Владельцы некоторых кофеен признались, что повысили стоимость кофе на 18-25 процентов. В целом же цены на продукты питания с июня по июль не изменились, но по-прежнему остались почти на три процента выше тех, что фиксировались год назад.

Кроме того, в США растут цены на чай. Представили местных компаний жалуются, что пошлины, которые президент США ввел в качестве наказания для Индии, в первую очередь ударят по американскому малому бизнесу и местным потребителям. Бизнесмены жалуются, что тарифы на индийскую продукцию вынудят их поднимать цены еще сильнее.

По прогнозам, в 2026 году рост цен на кофе ждет и жителей России. Как предупреждают экономисты, многое будет зависеть от того, какая погода установится в Бразилии и Вьетнаме — основных производителях этого продукта. Экстремальные погодные условия обернутся 20- и даже 40-процентным подорожанием кофе.