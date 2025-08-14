Перед судом предстанет житель Кременной Зельчан за шпионаж в пользу Украины

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего жителя Кременной Дениса Зельчана, обвиняемого в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина предстанет перед Верховным судом ЛНР. По версии следствия, в декабре 2022 года гражданин Украины Зельчан передал собранную им информацию с координатами российских военнослужащих на территории ЛНР товарищу, который уехал из региона в 2022 году.

В прокуратуре предоставили видео с признанием обвиняемого в совершении преступления.

На кадрах видно, как правоохранительные органы задерживают мужчину на улице. Он рассказал, что 31 год работает на станции скорой помощи Кременной. В 2022 году его товарищ-предприниматель, помогавший ВСУ со стройматериалами, выехал на Украину. Зельчан ему передавал собранную информацию о российских военнослужащих. Использовав его данные, ВСУ обстреляли город, но прилет пришелся на гражданские объекты, в частности, на улицу, где проживает обвиняемый. Под обстрел попали дома Зельчана, его тещи и соседей. По его словам, он совершил преступление в силу непонимания происходящих событий и теперь раскаивается в содеянном.

Ранее сообщалось о задержании жителя ЛНР, который передавал данные для ударов ВСУ по российским военным знакомому егерю, который уехал в 2021 года в Днепропетровск. Информацию он собирал, выпивая со знакомыми, а информацию сообщал, имитируя звонок в пекарню.