Пекарня оказалась прикрытием для шпионажа за российскими военными

В ЛНР задержали местного жителя, корректирующего удары ВСУ по российским военным

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя, корректировавшего удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержанный стал помогать Украине с начала специальной военной операции. Он передавал все данные знакомому егерю, который уехал в 2021 года в Днепропетровск. Мужчина обещал организовать безопасный канал связи. Далее жителю ЛНР звонили представители украинских спецслужб, имитируя звонок в пекарню. Задержанный рассказывал им о передвижении и местах нахождения российских военных. Для получения дополнительной информации, он использовал третьих лиц, выпивая с ним.

Против подозреваемого возбуждено дело о шпионаже.

Ранее в Новосибирске сотрудники силовых структур задержали двух подростков, которые готовили убийство российского военнослужащего по заданию спецслужб Украины (СБУ).