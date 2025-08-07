Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 7 августа 2025Силовые структуры

Пекарня оказалась прикрытием для шпионажа за российскими военными

В ЛНР задержали местного жителя, корректирующего удары ВСУ по российским военным
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя, корректировавшего удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержанный стал помогать Украине с начала специальной военной операции. Он передавал все данные знакомому егерю, который уехал в 2021 года в Днепропетровск. Мужчина обещал организовать безопасный канал связи. Далее жителю ЛНР звонили представители украинских спецслужб, имитируя звонок в пекарню. Задержанный рассказывал им о передвижении и местах нахождения российских военных. Для получения дополнительной информации, он использовал третьих лиц, выпивая с ним.

Против подозреваемого возбуждено дело о шпионаже.

Ранее в Новосибирске сотрудники силовых структур задержали двух подростков, которые готовили убийство российского военнослужащего по заданию спецслужб Украины (СБУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Поражающие элементы из атаковавших курортный регион России беспилотников показали на фото

    Крупнейшая экономика Евросоюза получила очередной удар из-за США

    В России ветеран СВО с инвалидностью был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц

    Челябинский миллиардер не смог выкупить альбом Гуфа

    Бывшая жена Моргенштерна похвасталась фигурой в ярком бикини

    Россиян предупредили о задержке поездов в Крым

    Россиянам категорически отсоветовали кормить голубей

    На Западе предупредили Трампа о рисках перед встречей с Путиным

    Легенда «Спартака» отказался считать Черчесова выдающимся тренером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости