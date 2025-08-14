Бывший СССР
Стало известно о возможном решении Рады по признанию новых российских регионов

FT: Верховная Рада может не признать новые регионы российскими
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины, в том числе от правящей партии Владимира Зеленского «Слуга народа», вероятнее всего, не поддержат соглашение о признании контроля России над новыми регионами. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на украинских депутатов.

Анонимный депутат от правящей партии заявил, как передает издание, что парламентарии не согласятся нести ответственность за соглашение, нарушающее конституцию республики, что может создать в будущем для них политические проблемы.

«Любое соглашение о передаче украинской территории России или признании ее оккупации, вероятно, не получит достаточной поддержки для ратификации в парламенте Украины», — пишет FT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, любые вопросы относительно территориальной целостности Украины не могут обсуждаться без учета воли украинцев и властей республики.

