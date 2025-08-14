Трамп наградил культовых американских артистов

Дональд Трамп наградил Сильвестра Сталлоне и группу Kiss премией Центра Кеннеди

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил лауреатов престижной премии Центра Кеннеди за выдающийся вклад в развитие американской культуры. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Глава государства вручил награды актерам Сильвестру Сталлоне и Майклу Кроуфорду, а также исполнителям Джорджу Стрейту и Глории Гейнор. Приз также получила легендарная музыкальная группа Kiss.

Известно, что Трамп не принимал участия в мероприятиях, связанных с вручением премии, в течение долгого времени. Позже, уже во время второго президентского срока он провел ряд изменений в руководстве Центра, а также уменьшил объем его финансирования.

В сентябре Трамп заявил, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.