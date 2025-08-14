Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

Трамп о совместной пресс-конференции с Путиным: Было бы хорошо

Президент США Дональд Трамп высказался о совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным словами «было бы хорошо». Заявление главы государства прозвучало в эфире Fox News Radio.

Трамп отметил, что вопрос о совместной пресс-конференции пока не обсуждался. «Я считаю, что было бы хорошо провести совместную, а затем — раздельные. Поэтому что-то такое произойдет», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что если встреча не закончится ничем хорошим, то он просто проведет пресс-конференцию и отправится в Вашингтон.

При этом Трамп не знает, удастся ли достичь прекращения огня после встречи с Путиным. По его мнению, вероятность того, что встреча по вопросу урегулирования конфликта на Украине будет неудачной, составляет 25 процентов.

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.