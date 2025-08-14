Мир
17:35, 14 августа 2025Мир

Трамп высказался о перспективе немедленного прекращения огня после встречи на Аляске

Fox: Трамп не знает, удастся ли достичь прекращения огня после встречи на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не знает, удастся ли достичь прекращения огня после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Своими мыслями американский лидер поделился в эфире Fox News Radio.

«Я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп намерен «сесть напротив российского президента, взглянуть ему в глаза и понять, какого прогресса можно достичь».

