Трамп высказался о перспективе немедленного прекращения огня после встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп не знает, удастся ли достичь прекращения огня после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Своими мыслями американский лидер поделился в эфире Fox News Radio.

«Я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп намерен «сесть напротив российского президента, взглянуть ему в глаза и понять, какого прогресса можно достичь».