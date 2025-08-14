Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 14 августа 2025Мир

Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным

Трамп: Вероятность неудачной встречи с Путиным на Аляске оставляет 25 процентов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вероятность того, что встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске по вопросу урегулирования конфликта на Украине будет неудачной, составляет 25 процентов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News Radio.

«Есть 25-процентный шанс, что переговоры с Путиным окажутся неудачными», — предположил президент США.

Трамп заявил, что стороны обсудят территориальные вопросы. Он уточнил, что если не удастся достичь соглашения в этом направлении, то он намерен ввести санкции против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

    Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

    Россияне изменили отношение к дачам

    Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

    Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

    В Таиланде поймали оружейного барона из России

    Российский спецборт приземлился на Аляске

    В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

    Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости