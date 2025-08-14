Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным

Трамп: Вероятность неудачной встречи с Путиным на Аляске оставляет 25 процентов

Вероятность того, что встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске по вопросу урегулирования конфликта на Украине будет неудачной, составляет 25 процентов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News Radio.

«Есть 25-процентный шанс, что переговоры с Путиным окажутся неудачными», — предположил президент США.

Трамп заявил, что стороны обсудят территориальные вопросы. Он уточнил, что если не удастся достичь соглашения в этом направлении, то он намерен ввести санкции против России.