Утверждено два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

В РАН утвердили 2 варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

В Институте русского языка имени Виноградова РАН утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом сообщает РИА Новости, изучив орфографияеский словарь русского языка как государственного.

По данным из пособия, допускается произносить как «миллион», так и «мильон», как «миллиард», так и «мильярд». Правило распространяется и на остальные формы этих слов: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный».

В предисловии словаря указано, что информация в нем необходима для фиксации орфографической нормы, но она не нормализует современное произношение, так как это задача толкового словаря.