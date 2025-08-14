В Госдуме предложили компенсировать стоимость платных медицинских услуг

Депутаты СРЗП предложили компенсировать стоимость платных медицинских услуг

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили компенсировать россиянам стоимость платных медицинских услуг в случаях, когда бесплатные в рамках ОМС недоступны. Об этом говорится в письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, с документом ознакомилось РИА Новости.

«Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий, в случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно», — говорится в письме.

Отмечается, что условия и порядок поручения возмещения, а также доказательства невозможности получения бесплатной помощи предлагается определить кабмину. Кроме того, авторы инициативы предлагают обеспечить возможность обратиться за компенсацией в течение года с момента оказания услуги.

Ранее в Госдуме предложили ввести одну ежегодную выплату некоторым россиянам. Речь идет о выплате к 1 сентября, чтобы родители школьников могли покупать школьные наборы в преддверии учебного года.