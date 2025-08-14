В Госдуме высказались о срыве программы Украины по производству «Сапсанов»

Белик назвал срыв программы по производству «Сапсанов» упреждающим ударом

Срыв программы по производству украинских баллистических ракетных комплексов «Сапсан» стал упреждающим ударом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«У Москвы "длинные руки" — пусть это у себя на носу зарубят», — сказал он. Парламентарий заявил, что России «есть чем и кем гордиться — и на поле боя, и в тайных операциях».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров. ФСБ и Российская армия в ходе совместной операции поразили объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны». По всем объектам были нанесены огневые поражения.