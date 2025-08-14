Россия
В Госдуме высказались о срыве программы Украины по производству «Сапсанов»

Белик назвал срыв программы по производству «Сапсанов» упреждающим ударом
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Срыв программы по производству украинских баллистических ракетных комплексов «Сапсан» стал упреждающим ударом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«У Москвы "длинные руки" — пусть это у себя на носу зарубят», — сказал он. Парламентарий заявил, что России «есть чем и кем гордиться — и на поле боя, и в тайных операциях».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров. ФСБ и Российская армия в ходе совместной операции поразили объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны». По всем объектам были нанесены огневые поражения.

