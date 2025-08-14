В России заметно подешевели автозапчасти

«Ъ»: Автозапчасти в России подешевели на 10 процентов с начала года

С начала 2025 года автозапчасти в России подешевели в среднем на 10 процентов. О заметном снижении цен на этот вид продукции в стране сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

В целом можно говорить, что стоимость запчастей для автомобилей в России в первом полугодии стабилизировались после резкого увеличения цен в предыдущие несколько лет, утверждает глава по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

В качестве примера подобной динамики он привел ситуацию с ценами на воздушные фильтры для машин ушедшего из РФ шведского автогиганта Volvo. В январе-июне стоимость этих комплектующих снизилась почти на 3 тысячи рублей. Если в начале года фильтры стоили в среднем 13,14 тысячи рублей, то к июлю — уже 10,42 тысячи.

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова объяснила снижение цен на автозапчасти в стране с увеличением ассортимента. Глава Fit Service Татьяна Овчинникова, в свою очередь, связала подобную динамику с укреплением курса рубля к доллару. Большинство категорий комплектующих по-прежнему завозятся в РФ из-за рубежа. По этой причине их стоимость напрямую зависит от соотношения в валютной паре, резюмировала аналитик.

После ухода ряда западных производителей в связи с началом боевых действий на Украине освободившуюся нишу на российском рынке автозапчастей заняли китайские бренды. При этом часть из них оказались недобросовестными поставщиками. Так, некоторые экспортеры из азиатской страны в последнее время наладили отправку поддельных комплектующих в Россию, отмечала во второй половине июля газета «Известия». Отмечалось, что одновременно по одному бренду могут работать порядка 10-20 онлайн-магазинов, где представлены запчасти, выполненные с повторением дизайна и упаковки оригинальных брендов. Завлекать клиентов в России им удается за счет демпинга.