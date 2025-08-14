В России заявили о снятии с выборов кандидата в депутаты из-за иностранного гражданства

В России сообщили о снятии с выборов кандидата с паспотром Таджикистана

Стало известно о снятии с выборов кандидата в депутаты Думы Иркутского муниципального округа Фируза Мирвалиева из-за иностранного гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

По данным канала, Мирвалиева сняли с выборов из-за наличия у него паспорта гражданани Таджикистана. В качестве основания решения канал сослался на требования федерального законодательства.

При этом Мирвалиев является действующим депутатом, отмечает канал. Это подтверждается и личной страницей мужчины во «ВКонтакте», на которой Мирвалиев указывал род своей деятельности. Там же он в конце июля заявил о намерении участвовать в выборах.

Ранее в Курганской области кандидата в депутаты сняли с выборов из-за агитационного ролика. На выпущенном мужчиной видео, аниматор в костюме динозавра держит в руках плакат с надписью: «Мы не динозавры — мы пенсионеры».