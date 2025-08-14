Силовые структуры
11:56, 14 августа 2025Силовые структуры

В российском аэропорту у туриста нашли бандитское оружие

В аэропорту Волгограда у туриста из Турции нашли два кастета
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В аэропорту Волгограда таможенники остановили пассажира с кастетами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным ведомства, бандитское оружие лежало в чемодане туриста. Он прилетел из Турции и спокойно прошел по зеленому коридору. Однако таможенники его остановили. Мужчина признался, что вез кастеты друзьям. Однако оружие изъяли.

Против пассажира возбудили административные дела за недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений. Ему грозит штраф.

Ранее в Подмосковье таможенники перехватили посылки с военной амуницией.

