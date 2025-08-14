Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:50, 14 августа 2025Силовые структуры

В Таиланде поймали оружейного барона из России

В Таиланде задержан главарь банды контрабандистов за поставку оружия в Россию
Варвара Митина (редактор)

Фото: teera.noisakran / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде местные правоохранители задержали 27-летнего жителя России, который является главарем банды оружейных контрабандистов. Об этом пишет Mash.

По данным канала, именно участники этой группировки поставляли оружие террористам, которые совершили нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Оружие из Бангкока в Россию доставляли через курьерскую службу, которая находится рядом с российским посольством.

Ранее сообщалось, что полиция Тбилиси задержала еще трех человек, подозреваемых в причастности к устранению криминального авторитета Левана Джангвеладзе — серого кардинала преступного мира России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

    Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

    Россияне изменили отношение к дачам

    Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

    Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

    В Таиланде поймали оружейного барона из России

    Российский спецборт приземлился на Аляске

    В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

    Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости