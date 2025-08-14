В Таиланде поймали оружейного барона из России

В Таиланде задержан главарь банды контрабандистов за поставку оружия в Россию

В Таиланде местные правоохранители задержали 27-летнего жителя России, который является главарем банды оружейных контрабандистов. Об этом пишет Mash.

По данным канала, именно участники этой группировки поставляли оружие террористам, которые совершили нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Оружие из Бангкока в Россию доставляли через курьерскую службу, которая находится рядом с российским посольством.

