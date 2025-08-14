Всплыли подробности об устранении серого кардинала преступного мира России

В Тбилиси полиция задержала еще трех человек за убийство Левана Джангвеладзе

Полиция Тбилиси задержала еще трех человек, подозреваемых в причастности к устранению криминального авторитета Левана Джангвеладзе — серого кардинала преступного мира России. Об этом сообщил глава Департамента полиции грузинской столицы Важа Сирадзе на брифинге, передает «Спутник. Грузия».

Двое задержанных — Георгий Микадзе и Георгий Качкачишвили — давно конфликтовали с Джангвеладзе из-за бизнеса. Они решили избавиться от него, а киллером стал Гела Удзилаури. Он 14 марта на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси выпустил в Джангвеладзе несколько пуль.

Следствие выяснило, что мужчина сделал это за вознаграждение, а оружие получил через посредников. Уже допрошены десятки свидетелей, изучены записи с камер видеонаблюдения, проведены экспертизы и проанализированы данные мобильных операторов.

Третий задержанный — Мамука Багдавадзе — предоставил следствию ложную информацию и скрыл данные о преступлении от правоохранительных органов.

Через три дня после расправы над Джангвеладзе был задержан киллер и владелец оружия, использованного для преступления. Еще двум причастным, находящимся за границей, обвинения предъявят заочно. Сирадзе не исключил новых задержаний в рамках расследования дела.

Леван Джангвеладзе был братом вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Его называли серым кардиналом преступного мира России и связывали с покушениями на главных воров в законе. В частности, Джангвеладзе приписывали организацию покушений на влиятельных воров в законе, таких как Вячеслав Иваньков (Япончик) и Аслан Усоян (Дед Хасан), который был лидером преступного мира России до Захария Калашова (Шакро Молодого).