Военнослужащий рассказал об использовании ВСУ до 20 дронов на одного российского пехотинца

RT: На одного российского пехотинца операторы ВСУ могут тратить до 20 дронов

На одного российского пехотинца в зоне проведения специальной военной операции (СВО) операторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут потратить до 20 FPV-дронов одновременно. Об этом в беседе с RT рассказал техник взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведроты из 291-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Сава.

По словам военнослужащего, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) стараются менять позиции чаще, чтобы не попасть под обстрел ВСУ.

«Пока не уничтожат цель — дрон за дроном отправляют (...) Целенаправленно поджигают нас, целенаправленно прилетает дрон и сжигает наши позиции. У нас расчет в этом месяце горел дважды», — рассказал Сава.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали 24 ударными дронами и одной тяжелой «Бабой-ягой» российского штурмовика. Бойцу удалось выжить.