Военный раскрыл одну деталь об оборонявших Щербиновку бойцах ВСУ

Командир Турист: Большинство оборонявших Щербиновку в ДНР были наемниками

Большинство оборонявших Щербиновку в Донецкой народной республике (ДНР) бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были иностранными наемниками. Об этом рассказал командир отделения Южной группировки российских войск с позывным Турист, передает РИА Новости.

«Обычных украинцев я видел всего пару раз там. Наемных там было иностранцев побольше, я думаю, чем украинцев», — рассказал он.

Военнослужащий добавил, что в числе наемников видел поляков, двоих чернокожих, а также людей, похожих на грузинов. Кроме того, по его словам, населенный пункт обороняли бойцы с шевронами «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Минобороны сообщило о взятии Щербиновки российскими войсками 14 августа. Кроме того, в военном ведомстве рассказали, что под контроль Вооруженных сил России перешло село Искра.