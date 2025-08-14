Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 14 августа 2025Россия

Армия России заняла два населенных пункта в ДНР

Минобороны: Российские войска заняли Щербиновку и Искру в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Армия России заняла два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны в Telegram.

Контроль над Щербиновкой и Искрой установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Занять населенные пункты удалось благодаря активным действиям личного состава группировки, отметили в военном ведомстве.

Ранее российские войска взяли село Яблоновка в ДНР силами бойцов группировки войск «Центр». Армейские соединения продолжаюют выполнение задачи по выходу на административные границы республики. Тем временем в Госдуме не исключили захода российских солдат на территорию еще нескольких украинских регионов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Украина усилила одно направление бойцами «Азова»

    Выросшему товарообороту России и США предсказали сохранение невысоких уровней

    В России захотели упростить визовый режим с четырьмя странами Африки

    Отказавшегося от гражданства России миллиардера вынудили летать лоукостерами

    iPhone 16 Plus рекордно подешевел в России

    Фадеев сравнил себя с помещиком на фоне конфликта с Крутым

    Автоэксперт назвал использование «иранской тонировки» непонятной манией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости