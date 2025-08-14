Минобороны: Российские войска заняли Щербиновку и Искру в ДНР

Армия России заняла два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны в Telegram.

Контроль над Щербиновкой и Искрой установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Занять населенные пункты удалось благодаря активным действиям личного состава группировки, отметили в военном ведомстве.

Ранее российские войска взяли село Яблоновка в ДНР силами бойцов группировки войск «Центр». Армейские соединения продолжаюют выполнение задачи по выходу на административные границы республики. Тем временем в Госдуме не исключили захода российских солдат на территорию еще нескольких украинских регионов.