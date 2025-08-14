Врач подсказала технику FAST для самостоятельной диагностики инсульта

Врач Васильева: При подозрении на инсульт нужно попросить человека поднять руки

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что инсульт можно диагностировать самостоятельно, если воспользоваться техникой FAST, название которой переводится на русский язык как «быстро». Ее врач подсказала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам врача, название техники — это аббревиатура, которая расшифровывается как face, arms, speech, time (лицо, руки, речь, время).

В первую очередь Васильева посоветовала тем, кто подозревает у другого человека инсульт, проверить его лицо и попросить улыбнуться. Если улыбка будет несимметричной, это может указывать на инсульт, предупредила кардиолог.

Затем необходимо перейти ко второму пункту и попросить человека поднять обе руки. Насторожиться стоит, если одна из них начнет опускаться. После этого нужно проверить речь человека, добавила врач. Для этого она порекомендовала попросить его повторить любую простую фразу. По словам Васильевой, если речь будет звучать невнятно и странно, у человека можно заподозрить инсульт.

«Время: если вы увидите какой-либо из этих признаков, немедленно вызывайте скорую», — добавила кардиолог.

