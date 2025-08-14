Интернет и СМИ
WhatsApp прокомментировал решение частично ограничить звонки в России

WhatsApp прокомментировал ограничение звонков в РФ и заявил, что они защищены
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom

Мессенджер WhatsApp прокомментировал решение Роскомнадзора, согласно которому на платформе частично ограничиваются звонки. В аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) компания заявила, что пользователи мессенджера защищены.

В компании отметили, что общение внутри мессенджера конфиденциально и защищено сквозным шифрованием. Также представители WhatsApp подчеркнули, что будут делать все возможное, чтобы коммуникация в мессенджере оставалась доступным для людей по всему миру, в том числе и в России.

Ранее решение ограничить звонки в популярных мессенджерах прокомментировал Telegram. Представители компании отметили, что платформа применила детализированные настройки конфиденциальности, благодаря которым пользователи могут выбирать, от кого принимать вызовы.

13 августа Роскомнадзор объявил, что звонки в WhatsApp и Telegram частично ограничиваются. Уточнялось, что эта мера была принята, чтобы бороться с мошенничеством. Комментируя решение ведомства, Минцифры добавило, что доступ к голосовым вызовам в мессенджерах восстановят, если платформы выполнят требования российского законодательства.

