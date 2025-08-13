Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:27, 13 августа 2025Интернет и СМИ

В Telegram ответили на ограничения вызовов в России

В Telegram ответили на ограничения вызовов в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мессенджер Telegram борется с вредоносным контентом и мошенничеством. Об этом в пресс-службе компании заявили РБК в ответ на ограничения вызовов в России, введенные Роскомнадзором.

«Telegram впервые применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может выбирать, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — отметили в компании.

Кроме того, по словам ее представителей, ежедневно модераторы Telegram удаляют множество материалов, имеющих отношение не только к мошенничеству, но и к призывам к насилию или диверсиям.

Ранее Роскомнадзор объявил об ограничении вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Как уточнили в Минцифры, доступ к услугам будет восстановлен в случае выполнения компаниями требований по соблюдению российского законодательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл Зеленскому цели саммита с Путиным

    В Пулково иностранец украл у россиянина костюм за десятки тысяч рублей

    Муж нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила

    Популярный российский комик женился

    Появились подробности о причине смерти найденных в закрытой квартире российских подростков

    Макрон высказался о новых санкциях против России перед встречей Путина и Трампа

    В МИД раскрыли планы Киева по срыву переговоров Путина и Трампа

    Бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

    Российский фельдшер отправил ребенку непристойное фото

    Отрицавшего Холокост россиянина обвинили в реабилитации нацизма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости