Устроенный педагогами «забив» учеников двух сельских школ сняли на видео

Педагоги двух сельских школ в Саратовской области устроили массовый бой учеников

Учителя физкультуры двух сельских школ в Саратовской области устроили «забив» учеников. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации издания, в массовом бое принимали участие воспитанники из сел Сергиевка и Третья Александровка. Кроме педагогов организаторами выступил саратовский депутат Степан Степанян.

Бой школьников сняли на видео. Судя по опубликоваванным кадрам, у всех участников «забива» были перчатки, однако у одной из команд отсутствовали защитные шлемы. Знали ли о «забиве» чиновники министерства образования региона, неизвестно. Комментариев от властей не поступало.

