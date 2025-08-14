Устроенный педагогами «забив» учеников двух сельских школ сняли на видео

Учителя физкультуры двух сельских школ в Саратовской области устроили «забив» учеников. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».
По информации издания, в массовом бое принимали участие воспитанники из сел Сергиевка и Третья Александровка. Кроме педагогов организаторами выступил саратовский депутат Степан Степанян.
Бой школьников сняли на видео. Судя по опубликоваванным кадрам, у всех участников «забива» были перчатки, однако у одной из команд отсутствовали защитные шлемы. Знали ли о «забиве» чиновники министерства образования региона, неизвестно. Комментариев от властей не поступало.
Ранее сообщалось, что российские школьники сняли избиение сверстницы под возгласы «мало» и «что так скучно».