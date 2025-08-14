Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 14 августа 2025Россия

Устроенный педагогами «забив» учеников двух сельских школ сняли на видео

Педагоги двух сельских школ в Саратовской области устроили массовый бой учеников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Учителя физкультуры двух сельских школ в Саратовской области устроили «забив» учеников. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации издания, в массовом бое принимали участие воспитанники из сел Сергиевка и Третья Александровка. Кроме педагогов организаторами выступил саратовский депутат Степан Степанян.

Бой школьников сняли на видео. Судя по опубликоваванным кадрам, у всех участников «забива» были перчатки, однако у одной из команд отсутствовали защитные шлемы. Знали ли о «забиве» чиновники министерства образования региона, неизвестно. Комментариев от властей не поступало.

Ранее сообщалось, что российские школьники сняли избиение сверстницы под возгласы «мало» и «что так скучно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    Россиянам раскрыли причину боли в животе при идеальных анализах

    В Кремле оценили политическую волю Европы к диалогу

    Ким Кардашьян разрыдалась из-за неожиданного поступка Канье Уэста

    В США похвалили самый передовой российский оптоволоконный БПЛА

    Выступающую против цензуры организацию признали нежелательной в России

    Россия продлит запрет на экспорт бензина на сентябрь

    Жена Natan порассуждала о вине женщин в изменах мужей

    Устроенный педагогами «забив» учеников двух сельских школ сняли на видео

    Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости