Застройщики начали срывать сроки сдачи многоквартирных домов

«Ъ»: В июне 54,2 % объектов жилья РФ были введены с задержкой

Застройщики в России все чаще срывают сроки сдачи многоквартирных домов: в июне задержки были у 54,2 процента введенных объектов, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Показатель оказался максимальным с марта 2019 года (тогда было 56,1 процента задержек). Год назад таких домов было 32,9 процента.

В то время как затраты на строительство растут, покупательский спрос падает. Средняя себестоимость жилья по России в июле составила 91,3 тысячи рублей за квадратный метр (плюс 5,7 процента к началу года), в Москве и Петербурге — 176,3 и 163,1 тысячи рублей соответственно. При этом за полгода продажи новостроек снизились на 26 процентов, денежный оборот — на 16 процентов.

Девелоперы предпочитают удлинять сроки, чтобы снизить кредитное и налоговое бремя, а также расходы на пустующие квартиры. В июне продажи новых квартир с плановой сдачей в 2025 году составили лишь 57 процентов. Административные ограничения и условия кредитов усложняют ситуацию: высокая ставка резко повышает стоимость обслуживания долга при затягивании строительства.

Мораторий на неустойки, действующий с марта 2024 года и продленный до конца 2025-го, снижает ответственность застройщиков, позволяя им задерживать сдачу без крупных штрафов. Это приводит к большим финансовым потерям дольщиков: при задержке полгода компенсация для квартиры стоимостью 5 миллионов рублей могла бы составить около 1,1 миллиона. Девелоперы при этом утверждают, что мораторий выгоден не только им, но и дольщикам.

В апреле-июне 2025 года ценовой разрыв между вторичным и первичным жильем в Центральной России достиг 80 процентов. В среднем по стране разница составляет 60 процентов.