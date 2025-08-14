Культура
19:36, 14 августа 2025Культура

Звезда «Слова пацана» ответил на критику со стороны Кологривого

Актер Леон Кемстач признался, что обиделся на Никиту Кологривого из-за критики
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Леон Кемстач, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», отреагировал на критику со стороны коллеги по съемочной площадке Никиты Кологривого. Об этом он сообщил в YouTube-шоу «БеС комментариев».

Артист прокомментировал слова Кологривого о том, что Кемстача взяли в проект не за талант, а за внешность, а его работа в сериале «недостаточно пронзительная».

«Когда это услышал, стало суперобидно. Потому что на площадке мы хорошо общались, сейчас он дружит с моей семьей. Захожу домой, там Антон с Никитой по видеосвязи болтают, он такой: "Лео, привет!". Я ответил, но про себя подумал: в чем прикол?» — рассказал Леон.

Известно, что отчим актера Антон Богданов, известный по роли в «Реальных пацанах», поддерживает дружеские отношения с Кологривым. Кемстач предположил, что это было частью пиар-стратегии коллеги.

Ранее стало известно, что актер из «Слова пацана» Сергей Базанов, арестованный за разбой с расправой, ушел на специальную военную операцию.

