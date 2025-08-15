Силовые структуры
14:20, 15 августа 2025

1900 килограммов полудрагоценных камней нашли в российском городе

В Барнауле Росгвардия задержала мужчину за незаконный сбыт нефрита на ₽50 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Барнауле Росгвардия задержала мужчину за незаконный сбыт 1900 килограммов полудрагоценных камней — нефрита — на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, фигурант — приезжий из Новосибирска. Его поймали в момент передачи крупной партии нефрита весом 200 килограммов на сумму семь миллионов рублей.

Также силовики провели обыск дома у задержанного. В результате они обнаружили и изъяли еще 1700 килограммов полудрагоценного минерала. Общая стоимость изъятого превысила 50 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали похищавшую алмазы с производства «АЛРОСА» банду.

