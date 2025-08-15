Генерал-лейтенант Алаудинов встретился со сторонниками «Русской общины»

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов встретился со сторонниками «Русской общины». Об этом сообщает Telegram-канал «БОЕВОЕ БРАТСТВО РУССКОГО МИРА "ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!"».

Встреча произошла на территории Белгородской области, неподалеку от позиций Вооруженных сил Украины. Канал отмечает, что до позиций противника было менее трех километров.

Разговор Алаудинова с общественниками продлился около трех часов. Они обсудили ряд вопросов, в том числе подняли тему межнациональных отношений в контексте спецоперации.

Ранее Алаудинов комплиментарно высказывался о деятельности «Русской общины». Указав на якобы имеющие место «перегибы на местах», генерал заявил, что не видит ничего плохого в появлении подобных организаций.