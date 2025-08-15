Алена Водонаева снялась в прозрачной майке

Российская телеведущая Алена Водонаева снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

42-летняя знаменитость показала кадры, сделанные во время поездки к разлому Сан-Андреас в Калифорнии, США. Она предстала перед камерой в белом наряде, который включал в себя прозрачную майку и брюки с прямыми штанинами.

Также блогерша надела крошечный черный топ от бикини, широкополую бежевую шляпу и обувь на каблуках и подчеркнула губы коричневой помадой.

Ранее в августе Алена Водонаева показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами.

