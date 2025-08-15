Интернет и СМИ
Артемий Лебедев описал нововведение в России словами «позорище на весь мир»

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал новый стандарт школьной формы, который предложило Министерство просвещения России. Об одном из нововведений он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев счел неприемлемым вариант формы для мальчиков и девочек и заявил, что это «не лезет ни в какие ворота». По мнению дизайнера, подобные новости выставляют Россию в невыгодном свете. Он заявил, что Минпросвещения следует тщательнее работать над внешним видом форменной одежды для школьников.

«Чтобы люди просто даже в других странах пересылали друг другу картинку и говорили: "Смотрите, как *** [классно] в России, какая у них *** [офигенная] школьная форма. А так — только позорище и на весь мир, и внутри страны, самое главное, тоже», — описал блогер возможный вариант одежды.

Ранее Минпросвещения ответило на вопрос о единой школьной форме. В ведомстве отметили, что ее вводить не планируется, и подчеркнули, что для школьной одежды существуют только общие технические требования. Школы при этом могут сами определять рекомендуемый цвет и фасон формы, добавили в министерстве.

До этого в сети возмутились новым стандартом школьной формы, продемонстрированным Минпросвещения. Мальчикам предлагалось носить синий костюм, рубашку и галстук, девочкам — бордовый пиджак, юбку и белую рубашку с рюшами. Комментаторы заявили, что одежда выглядит старомодно, и назвали увиденное уродством.

