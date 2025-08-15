Авиакомпания внезапно перенесла рейс на 8 часов назад и бросила россиян в другой стране

Россияне лишились 214 тысяч рублей из-за перенесенного рейса Air Serbia в Москву

Авиакомпания Air Serbia внезапно и без предупреждения перенесла рейс на 8 часов назад и бросила семью россиян в другой стране. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что супружеская пара должна была отправиться из сербского Белграда в Москву, но в день вылета они приехали в аэропорт и узнали, что рейс уже находится в авиагавани назначения. Оказалось, что вылет состоялся на 8 часов раньше, о чем россиян никто не предупредил. В результате они лишились потраченных на билеты денег в размере 152 тысяч рублей.

В Air Serbia предложили супругам забронировать новый рейс за свой счет, либо подождать две недели и зарегистрироваться на свободный рейс бесплатно. При этом жилье на эти 14 дней они должны были оплатить самостоятельно. Пара решила не тратить время и купила новые билеты за 62 тысячи рублей.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отказалась пускать в самолет семью российских туристов из-за комариных укусов на лице дочери. Уточняется, что Янина, ее супруг и их 8-месячная дочь должны были прилететь из Антальи в Санкт-Петербург 13 августа, однако на регистрации возникли проблемы.