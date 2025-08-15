Ценности
07:02, 15 августа 2025
Ценности

Билли Айлиш опубликовала кадры с полуобнаженной грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш показала поклонникам откровенные кадры. Соответствующий пост появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя исполнительница поделилась снимками, на которых отдыхает с друзьями. На одном из них она предстала в красно-черном топе от бикини, продемонстрировав полуобнаженную грудь.

Также знаменитость снялась, лежа в постели. Артистка позировала в бюстгальтере, дополнив образ красными заколками для волос, серьгами-кольцами и серебристой цепочкой с кулоном.

В июне папарацци сняли Билли Айлиш в откровенном виде во время отдыха после музыкального тура по Европе.

