03:46, 15 августа 2025Россия

Число пострадавших после атаки дрона в Курске увеличилось

Хинштейн: Число пострадавших после атаки дрона в Курске увеличилось до 10
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Число пострадавших после атаки дрона в Курске увеличилось до десяти человек, об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.

«В их числе — ребенок 2010 года рождения. Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги», — уточнил чиновник.

Жертвой атаки стала 45-летняя женщина. Многоквартирный дом по улице Союзной получил серьезные повреждения, на четырех верхних этажах возник пожар. Взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях и в школе.

Жильцов временно разместили в соседней школе, специалисты позднее определят, подлежит ли дом восстановлению.

В ночь на 15 августа в Курске беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом. Изначально сообщалось, что шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

