Дачникам назвали эффективные методы борьбы со слизнями

Биолог Визирская: Ручной сбор наиболее эффективен в борьбе с испанскими слизнями

Ручной сбор наиболее эффективен в борьбе с испанскими слизнями на участке для тех, кто не планирует использовать химические методы. Избавляться от опасных вредителей дачников научила агроном, кандидат биологических наук Мария Визирская в разговоре с aif.ru.

«Если слизни попадают на участок «извне» — можно использовать барьерные методы. Это соль, зола или яичная скорлупа — там, где они могут проползти. Но это не стопроцентно рабочие методы, да и соль может нанести вред почве», — предупредила специалист. Более действенным в этом случае она назвала применение препаратов на основе метальдегида.

Ранее председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов призвал избавляться от испанских слизней с помощью пива. Для этого он порекомендовал поставить емкость с напитком в контролируемую ловушку, куда незваные гости по ночам будут заползать и откуда их днем можно будет собирать.