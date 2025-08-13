Экономика
18:36, 13 августа 2025Экономика

Дачников научили бороться с гигантскими прожорливыми слизнями

Садовод Туманов: Избавиться от испанских слизней можно с помощью пива
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Избавиться от испанских слизней на участке можно с помощью пива. Бороться с гигантскими прожорливыми вредителями дачников научил председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с aif.ru.

Эксперт напомнил, что испанские слизни являются переносчиками паразитов, так что голыми руками, чтобы исключить риск заражения, их трогать не стоит. Чтобы прогнать их с участка, он порекомендовал в первую очередь лишить их укрытия, разобрав мусор на участке, под которым они могут прятаться, скосив траву и по возможности осушив канавы, поскольку брюхоногим нравится собираться рядом с водой. Еще один действенный метод — контролируемые ловушки: в них можно поставить емкости с пивом либо другой пахнущей жидкостью, куда они по ночам будут заползать и где их днем можно будет собирать. Истребить слизней поможет специальная отрава на основе метальдегида, однако Туманов предупредил, что она ядовита и для людей, и для животных, так что работать с ним надо в перчатках, и ни в коем случае нельзя рассыпать его свободно по участку. Садовод порекомендовал насыпать гранулы в бутылки с открытой крышкой и разложить их у грядок, чтобы доступ к отраве был лишь у вредителей. Наиболее же эффективными методами борьбы со слизнями служат их механический сбор и утилизация, причем желательно ночью, когда они максимально активны.

Специалист подчеркнул, что за один день уничтожить всех вредителей не удастся — важна регулярная работа. При этом он отсоветовал дачникам посыпать солью почву для борьбы со слизнями, поскольку она сильно навредит растениям. Вместо этого лучше использовать сухую золу.

Ранее Туманов предупредил дачников о том, что в августе категорически не рекомендуется удобрять грядки азотом.

