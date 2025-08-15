Депутат Рады напомнил о словах Зеленского про Курскую область после его заявлений о ДНР

Дубинский напомнил, что Зеленский не хотел выводить войска из Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР), однако точно такой же позиции он придерживался несколько месяцев назад, говоря о Курской области. На это обратил внимание депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Когда Зеленский распинается, что "Украина не уйдет из Донбасса", я сразу вспоминаю, что пару месяцев назад он говорил то же самое о Курской области», — написал политик.

Ранее Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины с подконтрольной Киеву территории ДНР. Украинский лидер отмечал, что его позиция основывается на конституции республики.