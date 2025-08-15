Депутат Рады напомнил о словах Зеленского про Курскую область после его заявлений о ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается выводить войска из Донецкой народной республики (ДНР), однако точно такой же позиции он придерживался несколько месяцев назад, говоря о Курской области. На это обратил внимание депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«Когда Зеленский распинается, что "Украина не уйдет из Донбасса", я сразу вспоминаю, что пару месяцев назад он говорил то же самое о Курской области», — написал политик.
Ранее Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины с подконтрольной Киеву территории ДНР. Украинский лидер отмечал, что его позиция основывается на конституции республики.