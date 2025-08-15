Дом по соседству с подмосковным коттеджем Киркорова загорелся

В Красногорске горит дом соседей Филиппа Киркорова

В подмосковном Красногорске загорелся дом по соседству с коттеджем певца Филиппа Киркорова. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Загоревшийся особняк располагается на берегу Живописной бухты в закрытом коттеджном поселке «Береста». По данным канала, причиной пожара стало возгорание строительных материалов. На кадрах, которыми поделились очевидцы, можно увидеть густой черный дым, поднимающийся из окон здания.

Помимо Киркорова, домами в поселке владеют еще несколько российских знаменитостей, в том числе музыкант Стас Михайлов.

Ранее в сеть попало видео с обновленным интерьером квартиры Филиппа Киркорова. Артист установил в жилье витражи с собственным лицом и золотые унитазы.