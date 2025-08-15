Ценности
Дуа Липу сняли с голыми ягодицами во время занятия йогой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid / Legion-media

Британскую певицу и модель Дуа Липу сняли в откровенном образе на Ибице. Соответствующие кадры приводит издание Page Six.

Папарацци запечатлели 29-летнюю исполнительницу во время морского отдыха в двухслойном серо-коричневом бикини. Также она распустила волосы и надела золотистые украшения: серьги-кольца, цепочки с кулоном и часы.

При этом знаменитость балансировала на доске для сапсерфинга, на которой занималась йогой. В том числе она выполнила стойку на голове и приняла позу дельфина, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Ранее в августе американская певица Билли Айлиш опубликовала кадры с полуобнаженной грудью.

