Двое мужчин пытались вывезти из России в Китай тонну бивней мамонтов

ФТС: Два иностранца пытались незаконно вывезти из России в Китай бивни мамонтов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Двое мужчин пытались незаконно вывезти из российского региона в Китай тонну бивней мамонтов. Об этом сообщает в Telegram-канале Федеральная таможенная служба (ФТС).

По данным источника, иностранцы попались на пункте пропуска Благовещенска с 15 чемоданами, в которых находились 939 килограммов бивней древних млекопитающих. Мужчины не смогли объяснить наличие у себя уникального груза и предоставить документы на вывоз.

Экспертиза показала, что палеонтологические находки представляют культурную ценность. На контрабандистов возбудили уголовное дело, статья которого предусматривает до 10 лет лишения свободы или штраф в размере миллиона рублей.

Ранее в российском аэропорту две женщины лишились бижутерии на десятки килограммов. Пассажирки из Китая привезли с собой большие коробки, в которых таможенники обнаружили шесть тысяч различных украшений, поделочных камней и фигурок.

