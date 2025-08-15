Наука и техника
12:48, 15 августа 2025Наука и техника

Эффективность С-400 против украинских ракет оценили

ТАСС: Комплекс ПВО С-400 эффективно перехватывает ракеты систем Patriot
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» демонстрирует высокую эффективность перехватов зенитных ракет украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Результативность комплекса оценил источник в оборонно-промышленном комплексе России, передает ТАСС.

Отмечается, что с конца 2023 года против российских самолетов фронтовой авиации Киев активно пытается применять ЗРС западного производства. Собеседник агентства подчеркнул, что за последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти 20 зенитных управляемых ракет западного производства, которые атаковали самолеты Воздушно-космических сил России. Примерно половина из них — ракеты комплекса Patriot.

«Наибольшую эффективность таких перехватов демонстрируют отечественные зенитные ракетные системы С-400», — сказал источник.

Ранее в августе военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что С-400, которые Индия купила у России, «выключили» военно-воздушные силы Пакистана. По его словам, пакистанские летчики понимали, что обойти С-400 невозможно, поэтому активность авиации была снижена.

