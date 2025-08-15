Актрису Эмили Блант сняли с окрашенными в платиновый блонд волосами на съемках

Британскую актрису Эмили Блант заметили с кардинально новым имиджем на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2». Соответствующий материал приводит Page Six.

Папарацци сняли 42-летнюю знаменитость на улице в Нью-Йорке в облегающем лонгсливе бренда Coach в черно-красную полоску. Также она надела черную мини-юбку марки Maison Margiela, прозрачные колготки в тон, серебристый галстук и массивные коричневые туфли на платформе и каблуках.

В то же время артистка продемонстрировала окрашенные в платиновый блонд волосы с черными корнями и ярко-красную помаду на губах.

