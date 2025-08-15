Фитнес-тренер назвала необходимые упражнения для каждой женщины

Фитнес-тренер Иванна Идуш назвала упражнения, которые необходимо выполнять каждой женщине. Ее слова приводит «МК в Калининграде».

Специалист рекомендовала заниматься гимнастикой для лица. «Это способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц. Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением», — заявила Идуш.

Она также заявила о важности сохранения правильной осанки. «Чтобы предотвратить наклон головы вперед и опускание лица. Аналогично, при сутулости грудь будет опускаться. Чтобы увидеть результат, нужна грамотно составленная программа от тренера и регулярные тренировки», — заявила Идуш.

Ранее Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.