Назван способ сделать мышцы рельефными без вреда для здоровья

Физиотерапевт и диетолог Адам Эназ назвал способ сделать мышцы рельефными без вреда для здоровья. Его слова приводит Men Today.

Эназ заявил, что необходимо включать в процесс занятий силовые и кардиотренировки. Также он рекомендовал пить много воды, чтобы поддерживать обмен веществ и общее состояние здоровья, спать по восемь часов в сутки, чтобы ускорить восстановление, и соблюдать сбалансированную диету с небольшим дефицитом калорий.

В состав тренировки эксперт посоветовал включить становую тягу, приседания, подтягивания, жим лежа, обратные скручивания. Он подчеркнул, что следует устраивать дни восстановления и отдыха.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.