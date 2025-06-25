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19:42, 25 июня 2025Спорт

Назван способ сделать мышцы рельефными без вреда для здоровья

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Serge Lee / Shutterstock / Fotodom

Физиотерапевт и диетолог Адам Эназ назвал способ сделать мышцы рельефными без вреда для здоровья. Его слова приводит Men Today.

Эназ заявил, что необходимо включать в процесс занятий силовые и кардиотренировки. Также он рекомендовал пить много воды, чтобы поддерживать обмен веществ и общее состояние здоровья, спать по восемь часов в сутки, чтобы ускорить восстановление, и соблюдать сбалансированную диету с небольшим дефицитом калорий.

В состав тренировки эксперт посоветовал включить становую тягу, приседания, подтягивания, жим лежа, обратные скручивания. Он подчеркнул, что следует устраивать дни восстановления и отдыха.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

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