Гигантский зуб нашли под Новосибирском

В Сибири нашли гигантский зуб древнего носорога, жившего 14 тысяч лет назад

В Новосибирской области во время подготовки экскурсии в «Парк ледникового периода» обнаружили гигантский зуб вымершего существа. Останки нашли в ходе разведочных работ, сообщил исследователь древностей и основатель компании «Территория Сибири» Вячеслав Карманов.

Отмечается, что на фотографии оказался запечатлен хорошо сохранившийся зуб шерстистого носорога. Находка размером почти с ладонь взрослого человека сделали на берегу реки Обь.

Шерстистый носорог — это крупное доисторическое животное, обитавшее в холодных регионах Евразии, в том числе на территории Сибири. Плотный шерстяной покров помогал ему выживать в суровых климатических условиях, а массивный горб в области плеч, как предполагают ученые, служил для запаса жира и поддержания температуры тела.

Рога этих животных могли достигать метра в длину. По мнению палеонтологов, они использовались для того, чтобы разгребать снег в поисках травы и другой растительности. Исчезновение вида связывают с резким изменением климата и среды обитания в период потепления, которое произошло примерно 14–8 тысяч лет назад.

До этого самые свежие находки останков шерстистых носорогов делали в северо-восточной части Сибири.

Ранее в Кемеровской области сделали сенсационную находку. Ученые обнаружили окаменелости существа, которое жило 358 миллионов лет назад, задолго до динозавров.