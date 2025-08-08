Новый вид вымерших животных открыли в России

В Сибири нашли древнего угря размером с ресницу и возрастом 358 млн лет

В Кемеровской области сделали сенсационную находку. Ученые обнаружили окаменелости существа, которое жило 358 миллионов лет назад, задолго до динозавров. Этот малыш был похож на миниатюрного угря, но на самом деле это вымершее животное из группы конодонтов. Его длина — всего 1,7 миллиметров, размером с ресницу, но для палеонтологов это настоящая находка века, сообщает пресс-служба ИНГГ СО РАН.

Открытие сделали на берегу реки Яи, неподалеку от Анжеро-Судженска. Как рассказали в Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Новый вид получил имя Polygnathus ovaliformis Izokh в честь Надежды Изох, ученого, который и описал эту крошечную древность.

Главная ценность находки — в возрасте. Конодонты обитали в эпоху, когда на Земле только начинали появляться деревья и четвероногие. А их останки помогают ученым «читать» геологические слои, а именно определять возраст древних пород и восстанавливать картину жизни на планете миллионы лет назад.

