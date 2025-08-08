Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:20, 8 августа 2025Моя страна

Новый вид вымерших животных открыли в России

В Сибири нашли древнего угря размером с ресницу и возрастом 358 млн лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

В Кемеровской области сделали сенсационную находку. Ученые обнаружили окаменелости существа, которое жило 358 миллионов лет назад, задолго до динозавров. Этот малыш был похож на миниатюрного угря, но на самом деле это вымершее животное из группы конодонтов. Его длина — всего 1,7 миллиметров, размером с ресницу, но для палеонтологов это настоящая находка века, сообщает пресс-служба ИНГГ СО РАН.

Открытие сделали на берегу реки Яи, неподалеку от Анжеро-Судженска. Как рассказали в Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Новый вид получил имя Polygnathus ovaliformis Izokh в честь Надежды Изох, ученого, который и описал эту крошечную древность.

Главная ценность находки — в возрасте. Конодонты обитали в эпоху, когда на Земле только начинали появляться деревья и четвероногие. А их останки помогают ученым «читать» геологические слои, а именно определять возраст древних пород и восстанавливать картину жизни на планете миллионы лет назад.

Ранее в Амурской области археологи нашли загадочный саркофаг. Тем временем в Омской области восстановили меч, найденный в могильнике саргатской культуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    В сети обругали Adidas за ужин в церкви

    Десятки дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

    Российская легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении детей

    Врач предупредил о риске оказаться на операционном столе из-за смартфона

    Россиянка притворялась военным юристом и обманывала бойцов СВО

    Лукашенко назвал Европу вонючей и поддержал Трампа

    Минобороны Индии опровергло приостановку военных закупок у США

    ВС России развили наступление в Красноармейске

    Индия резко нарастила закупки нероссийской нефти под давлением Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости