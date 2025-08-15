Забота о себе
20:27, 15 августа 2025Забота о себе

Любителей спать с ночником предупредили о риске угрожающего жизни заболевания

Кардиолог Чайковская предупредила о риске рака из-за сна с ночником
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Мария Чайковская заявила, что любители спать с ночником могут столкнуться с заболеванием, которое угрожает жизни. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

«Наши биологические часы устроены так, что в полной темноте мозг вырабатывает мелатонин — гормон, который не только помогает спать, но и участвует в защите клеток: регулирует иммунитет, помогает восстанавливать ДНК и тормозит рост опухолей», — написала Чайковская.

Если в спальню проникает какой-либо свет, то выработка мелатонина подавляется, объяснила врач. В результате в организме создается канцерогенная среда, из-за которой увеличивается риск развития рака. В связи с этим специалистка посоветовала перед сном плотно зашторивать окна, выключать весь свет комнате, а также не пользоваться гаджетами.

Ранее онколог Евгений Черемушкин перечислил типы рака, которые протекают незаметно. По его словам, к таковым относятся злокачественные опухоли печени и поджелудочной железы.

