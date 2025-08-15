Россия
Масштабные разрушения и горы обломков после удара ВСУ по российскому городу сняли на видео

Врио главы Курской области Хинштейн показал серьезные разрушения после удара ВСУ
Марк Леонов
Масштабные разрушения и горы обломков после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области сняли на видео. Кадры показал врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Чиновник выложил видео, на котором запечатлен дом на Союзной улице в Железнодорожном районе Курска. Судя по выложенным кадрам, многоэтажка и ее двор после атаки по городу получила очень серьезные повреждения — почти во всем доме оказались выбиты окна, балконы — разрушены, фасад сильно посечен, припаркованные рядом машины разбиты обломками и обгорели.

При этом, по словам Хинштейна, дом еще может быть пригоден для жилья. «По внешним признакам здание подлежит восстановлению, но точно это будет понятно после осмотра строителями», — сообщил он.

Как сообщалось ранее, при ударе ВСУ по упомянутой многоэтажке пострадали более 10 человек, одного из которых спасти не удалось.

