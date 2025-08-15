Россия
10:01, 15 августа 2025Россия

Число пострадавших при ударе ВСУ по многоэтажке российского города возросло

Хинштейн: Число пострадавших при ударе ВСУ по Курску возросло до 12
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Кадр: Telegram-канал SHOT

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в Курске возросло до 12 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, его цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Жертвой атаки, как уточнял губернатор, стала 45-летняя женщина.

«На данный момент у нас 12 пострадавших: 3 [лечатся] амбулаторно, 9 находятся в областной больнице», — сообщил губернатор.

ВСУ атаковали многоэтажку на улице Союзной в Курске в ночь на 15 августа. В сети появились кадры загоревшегося в результате атаки дома.

По информации Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 13 дронов над Курской областью. Всего над Россией за ночь перехватили пять десятков летательных аппаратов. Атаки дронов отразили в Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, а также над Калмыкией и Азовским морем.

