07:30, 15 августа 2025Россия

Пожар в российской многоэтажке после попадания дрона ВСУ сняли на видео

Появились кадры пожара в многоэтажке Курска после попадания беспилотника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры горящей многоэтажке в Курске, куда попал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что огонь охватил балкон одного из этажей многоэтажного дома. Пожар разгорелся и под окнами здания, где пламенем охватило автомобиль. На место происшествия прибыли пожарные

ВСУ атаковали многоэтажку на улице Союзной в Курске в ночь на 15 августа. Пострадали десять человек, одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

По информации Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 13 дронов над Курской областью. Всего над Россией за ночь перехватили пять десятков летательных аппаратов.

